Сверстать лендинг без макета

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок368 просмотров

Нужна адаптивная верстка двух страниц:

 - одна что-то вроде лендинга (карточка объекта);

 - вторая - страница (список объектов).

Макета нет, будут просто примеры блоков с других лендингов (этот блок надо как этот, а следующий - как на том лендинге тот блок и т.п.). Выдержать все в одной цветовой гамме.

В лендинге примерно 13 блоков (ориентировочно такие: фото + краткий текст; подробное описание; блок заявки [он есть готовый на странице текущего сайта, можно оттуда взять]; фотогалерея; карта от яндекса; текст с иконками; блок менеджера [описание, фото, форма связи]; видео блок; блок акции с фото, текстом, заявкой; блок отзывов; блок с текстом и ссылками; блок фото с ссылками; ) + формы обратной связи, просмотра подробностей объекта (всплывают поверх странице). В целом особо сложного ничего нет.

Вторая станица проще намного - список объектов в виде картинок сеткой и подписей к картинкам.

Оплата только по факту исполнения и предоставления архива со всеми файлами и оплата желательно на WM или яндекс.деньги.

На проекте я более 12 лет (более 200 полож.отзывов). Предпочтение долгосрочным контактам и индивидуальным разработчикам/верстальщикам, а не командам, студиям и т.п.

Как обычно, после готовности нужны будут какие-то небольшие правки (что-то подвинуть, уменьшить, увеличить шрифт и т.п.). Обычно всегда на связи, но иногда из-за загруженности могу и не сразу ответить (более 1-3 суток).

7 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

prefer_silence
Никита 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
все ок, спасибо
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

prefer_silence
Никита 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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