Зафиксить меню при перемотке

Есть страница сайта с меню, с фиксированной позицией, нужно сделать так, чтобы при перемотке страницы меню перемещалось наверх с контентом и фиксилось в 30 пикселах от верха экрана. Хотел бы заплатить 5 баксов, но можете указать свою стоимость, профиксить нужно сейчас. На выходе нужно дать изменения в css и js, которые нужно будет внести в файлы сайта.