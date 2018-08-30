Зафиксить меню при перемотке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок199 просмотров

Есть страница сайта с меню, с фиксированной позицией, нужно сделать так, чтобы при перемотке страницы меню перемещалось наверх с контентом и фиксилось в 30 пикселах от верха экрана. Хотел бы заплатить 5 баксов, но можете указать свою стоимость, профиксить нужно сейчас. На выходе нужно дать изменения в css и js, которые нужно будет внести в файлы сайта. 

CSSJavaScript
7 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Boozock
Антон 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Благодарю за быстрое решение задачи.
Отличный заказчик, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Boozock
Антон 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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