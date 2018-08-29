Доработки на сайте cs cart

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нужно сделать плиток 10 с товаром и описанием.

страницу главную сделать в стиле другом. например одна плитка фото щита и написано -щит для коттеджа-

в другой щит для дачи- и так примерно плиток 8-10 -удобно для быстрого перехода для клиентов которые зашли чисто по поиску щита для дома. в остальном все можно оставить- те кто разбирается через каталог смогут найти то что надо