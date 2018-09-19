Верстка сайта на wordpress блог

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Завершен4 заявки148 просмотров

Привет друзья.

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии.Макет уже готов и ждет исполнителя.Верстку делаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеровна более чем 200 учеников, которым так же нужна верстка и не только.Жду ваших предложений. Спасибо!

WordPress
7 лет назад
Lapsina
59 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
7 лет назад
$150
14 дней
Ольга на высоком уровне выполнила дизайн и верстку блога на wopdpress. Все выполнила в оговоренные сроки. Текущие моменты решала спокойно, терпеливо, все доводила до полной согласованности. Прошла аудит блога под ключ - дизайн и верстка в "школе интернет-бизнеса Александра Борисова". Рекомендую заказывать сразу дизайн и верстку. С ней приятно и легко общаться. Профессионал своего дела. Рекомндую.
Все прошло отлично, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
7 лет назад