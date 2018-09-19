Верстка сайта на wordpress блог

Привет друзья.

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии.Макет уже готов и ждет исполнителя.Верстку делаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеровна более чем 200 учеников, которым так же нужна верстка и не только.Жду ваших предложений. Спасибо!