Переверстать один блок под Элементор (вордпресс)

Есть лендинг, он сверстан вручную https://prazdnikilux.ru/yubilei.html

Переверстать этот блок (http://joxi.ru/vAWM88YI1VE3jm) под Элементор (ворд пресс) и сделать его шорт-кодом чтобы я мог вставлять его в любое место любой страницы другого сайта (https://prazdnikon.ru/ он на вордпресс, редактирую в Элементоре) и он корректно отображался во всех браузерах(!) на ПК и во всех браузерах на всех утройствах(!)

+поменять в нем картинки и текст

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Самое важное - чтобы он максимально быстро загружался

т.е. если я добавлю его, например, на эту страницу https://prazdnikon.ru/vipiska

то ее текущая загрузка увеличится максимум на 0,3 сек

текущая скорость загрузки до добавления, согласно этому сервису 1,08 сек

http://joxi.ru/EA41YYpIwxqxOr

ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

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Задача считается полностью выполненной когда Ваш шорт код будет корректно работать на любой странице в любом месте, в любом браузере и скорость загрузки во вставленным блоком на эту страницу https://prazdnikon.ru/vipiska не превышает 1,08 +0,3 = сек.