Требуется специалист Netcat в проект, необходимо интегировать верстку
Анализ/тестирование сайта.
Регалии прошу не расписывать. Нужна конкретика по данному заказу. Цена рассматривается только в сторону понижения.
1. Изучите сам сайт
2. Перечислите весь перечень пунктов, которые будут включены в ваш анализ.
3. Укажите примерный объем документа.
Нужно полноценно протестировать сайт netmakings.ru/truba/anody/
Верстка/адаптивность/кросс-браузерность и прочее
Что сделано некорректно и как надо. -Подробный анализ.
Вот общие требования к переделке сайта (тоже надо проверить):
-оптимизируем сайт для мобильных экранов и десктопов сейчас кросс-браузерность и адаптивность неудовлетворительные
-скорость загрузки десктоп и мобильной версии низки
-прежние страницы/тексты нынешнего russkijmetall.ru должны остаться на новом russkijmetall.ru под теми же
старыми URL/адресами, и при этом с корректно прописанными description,
title, Keywords, h1-h2, strong, ALT.
-подключить и настроить Турбо-страницы
-увеличиваем шрифты сайта
-встроить яндекс-карту в реквизитах и поиск
-настроить микроразметку
-настроить sitemaps, robots.txt, htaccess, ssl
-валидность кода, ответы сервера, 301, 404, дубли, битые ссылки и пр
-счетчики в подвал, вебмастер, аналитикс
-закрыть на сайте от индексации соответствующее
-установить и настроить SEO плагины
-установить и настроить плагины безопасности
-настроить автоматическое обновление WordPress и компонентов
-устранение технических проблем/ошибок/замечаний, необходимая техническая настройка сайта и корректировка его структуры
-проверить настройки безопасности и протестировать на уязвимости
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