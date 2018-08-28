Анализ/тестирование сайта.

Регалии прошу не расписывать. Нужна конкретика по данному заказу. Цена рассматривается только в сторону понижения.

1. Изучите сам сайт

2. Перечислите весь перечень пунктов, которые будут включены в ваш анализ.

3. Укажите примерный объем документа.

Нужно полноценно протестировать сайт netmakings.ru/truba/anody/

Верстка/адаптивность/кросс-браузерность и прочее

Что сделано некорректно и как надо. -Подробный анализ.

Вот общие требования к переделке сайта (тоже надо проверить):

-оптимизируем сайт для мобильных экранов и десктопов сейчас кросс-браузерность и адаптивность неудовлетворительные

-скорость загрузки десктоп и мобильной версии низки

-прежние страницы/тексты нынешнего russkijmetall.ru должны остаться на новом russkijmetall.ru под теми же

старыми URL/адресами, и при этом с корректно прописанными description,

title, Keywords, h1-h2, strong, ALT.

-подключить и настроить Турбо-страницы

-увеличиваем шрифты сайта

-встроить яндекс-карту в реквизитах и поиск

-настроить микроразметку

-настроить sitemaps, robots.txt, htaccess, ssl

-валидность кода, ответы сервера, 301, 404, дубли, битые ссылки и пр

-счетчики в подвал, вебмастер, аналитикс

-закрыть на сайте от индексации соответствующее

-установить и настроить SEO плагины

-установить и настроить плагины безопасности

-настроить автоматическое обновление WordPress и компонентов

-устранение технических проблем/ошибок/замечаний, необходимая техническая настройка сайта и корректировка его структуры

-проверить настройки безопасности и протестировать на уязвимости