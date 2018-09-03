Проверить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок182 просмотра

Есть проект надо проверить  после обновления верстку и расписать в доке гугл что где исправить

https://intester.com/en

 

7 лет назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный верстальщик, быстро и качественно)
Сотрудничеством доволен, понятная задача, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад