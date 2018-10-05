Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления. Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи. Прикрепляю основное ТЗ. ...
Поменять шрифты на лендинге (ручная верстка)
Доброго дня!
Есть лендинг https://prazdnikilux.ru/yubilei.html
сверстан вручную
Имеет показатель скорости загрузки 1, 08 сек (место проверки Stockholm, Sweden)
согласно этому сервису https://tools.pingdom.com/
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Нужно быстро поменять шрифты, чтобы стало так: https://yadi.sk/i/7ntOyPPx3acs6e (должно стать полностью как на макете, с сохранением всех размеров, выделений жирным, курсивом, и т.д. )
(версию с текущими шрифтами нужно сохранить на отдельных страницах, например, здесь: https://prazdnikilux.ru/yubilei-2.html и здесь https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia-2.html )
шрифты здесь: https://yadi.sk/d/wy0bWG863acvaT
---
потом копировать то что получилось (после замены шрифтов) и поменяв одно слово на первом экране (вместо Юбилей - День рождения http://joxi.ru/gmvOXXeILM0Zv2) добавить сюда https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia.html
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ВАЖНО_1 чтобы скорость загрузки не увеличилась
ВАЖНО_2 чтобы на всех разрешениях в разных браузерах, а также на мобильных и в мобильных браузерах отображалось корректно, ничего не плыло и т.д.
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Предпочтение тем, кто может сделать в ближайшее время и за скромный бюджет
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ВНИМАНИЕ!
Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
Задача считается выполненной когда новые шрифты корректно отображаются везде и весь работает корректно - также как до внесения правок Вами и скорость загрузки не превышает 1,08 сек.
Выбранный исполнитель
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