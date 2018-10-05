Поменять шрифты на лендинге (ручная верстка)

Доброго дня!

Есть лендинг https://prazdnikilux.ru/yubilei.html

сверстан вручную

Имеет показатель скорости загрузки 1, 08 сек (место проверки Stockholm, Sweden)

согласно этому сервису https://tools.pingdom.com/

http://joxi.ru/Q2K4ZZxH4dgOYA

===

Нужно быстро поменять шрифты, чтобы стало так: https://yadi.sk/i/7ntOyPPx3acs6e (должно стать полностью как на макете, с сохранением всех размеров, выделений жирным, курсивом, и т.д. )

(версию с текущими шрифтами нужно сохранить на отдельных страницах, например, здесь: https://prazdnikilux.ru/yubilei-2.html и здесь https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia-2.html )

шрифты здесь: https://yadi.sk/d/wy0bWG863acvaT

---

потом копировать то что получилось (после замены шрифтов) и поменяв одно слово на первом экране (вместо Юбилей - День рождения http://joxi.ru/gmvOXXeILM0Zv2) добавить сюда https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia.html

===

ВАЖНО_1 чтобы скорость загрузки не увеличилась

ВАЖНО_2 чтобы на всех разрешениях в разных браузерах, а также на мобильных и в мобильных браузерах отображалось корректно, ничего не плыло и т.д.

---

Предпочтение тем, кто может сделать в ближайшее время и за скромный бюджет

====

ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

Задача считается выполненной когда новые шрифты корректно отображаются везде и весь работает корректно - также как до внесения правок Вами и скорость загрузки не превышает 1,08 сек.