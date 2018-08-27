Анимация на js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок179 просмотров

Нужно сделать фоновую анимацию на js. Точки двигаются, светятся меняют размер.

JavaScript
7 лет назад
suraj
35 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров