Внести правки в верстку 30 стр. Только для Беларусов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок142 просмотра

30 страниц  

бутстарп  

css+js 

CSSJavaScript
7 лет назад
rusbyua
Максим 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров