Сверстать, натянуть на WP

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Закрыт20 заявок204 просмотра

Добрый день, 

Нужно сверстать(адаптивно), и натянуть на WP.

Вход в учебный центр - просто ссылка.

Из не стандартного на странице справочная2, ссылка на скачивания документа должна приходить на почту (после того как пользователь ее указал)

WordPress
7 лет назад
Artvisionkz
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6 дней назад

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