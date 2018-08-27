Сверстать кроссбраузерно форму поиска

Есть сайт http://lubath.com/ и на нем, на главной есть форма поиска по сайту.

Необходимо сверстать её кроссбраузерно.

Chrome, Firefox, Safari, Desktop, Tablet, Smartphone и даже холодильник должны выводить её одинаково красиво и гармонично, чтобы не вызывать рвотный рефлекс у просматривающего сайт.

Адекватному исполнителю могу посулить работу над следующим проектом.