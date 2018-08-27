Сверстать кроссбраузерно форму поиска

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Завершен3 заявки121 просмотр

Есть сайт http://lubath.com/ и на нем, на главной есть форма поиска по сайту.

Необходимо сверстать её кроссбраузерно.

Chrome, Firefox, Safari, Desktop, Tablet, Smartphone и даже холодильник должны выводить её одинаково красиво и гармонично, чтобы не вызывать рвотный рефлекс у просматривающего сайт.

Адекватному исполнителю могу посулить работу над следующим проектом.

7 лет назад
robertkein
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MrsMetaMorfa
Тамара 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Тамара понимает что такое "Дэвушка, сдэлайтэ чтоб было красыво" и делает действительно красиво и кроссбраузерно. Обращусь еще не раз.
Замечательный заказчик. Адекватная постановка задачи, вежливое общение.

Заявки фрилансеров

MrsMetaMorfa
Тамара 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад