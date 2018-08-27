MrsMetaMorfa

Тамара MrsMetaMorfa

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
MrsMetaMorfa | Верстка сайтов

Per Aspera Ad Astra!

Занимаюсь версткой сайтов с июля 2016.

Считаю, что нет предела совершенству, поэтому все дополнительные правки по верстке после дедлайна бесплатны.

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Отзывы заказчиков

hivr
Юрий 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
7 баллов
6 лет назад
Вёрстка сайта
AJAXCSSFigmaHTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Фронтенд. Собрать проект из готового шаблона Bootstrap 3
BootstrapHTML
Качественно, вовремя, с внесением правок. Рекомендую!
Приятная работа, вежливое общение.
Ответный отзыв
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Небольшая переверстка на сайте
AndroidiOS
Мне всё понравилось, работа сделана быстро, профессионально, спасибо!
Четкое постановка задачи, быстрый ответ. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
robertkein
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Сверстать кроссбраузерно форму поиска
Работа выполнена быстро и качественно. Тамара понимает что такое "Дэвушка, сдэлайтэ чтоб было красыво" и делает действительно красиво и кроссбраузерно. Обращусь еще не раз.
Замечательный заказчик. Адекватная постановка задачи, вежливое общение.
Ответный отзыв
uu211
30 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Анимация иконок по примеру
CSS
Прекрасный исполнитель . Все качественно и быстро!!
Понятное ТЗ, приятное общение, оплата вовремя
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$6/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга