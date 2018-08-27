MrsMetaMorfa | Верстка сайтов
Per Aspera Ad Astra!
Занимаюсь версткой сайтов с июля 2016.
Считаю, что нет предела совершенству, поэтому все дополнительные правки по верстке после дедлайна бесплатны.
Действие аккаунта приостановлено!
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$200
7 баллов
6 лет назад
AJAXCSSFigmaHTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$120
10 баллов
6 лет назад
BootstrapHTML
Качественно, вовремя, с внесением правок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятная работа, вежливое общение.
$7
10 баллов
6 лет назад
AndroidiOS
Мне всё понравилось, работа сделана быстро, профессионально, спасибо!
Ответный отзыв
Четкое постановка задачи, быстрый ответ. Сотрудничеством довольна.
$6
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Тамара понимает что такое "Дэвушка, сдэлайтэ чтоб было красыво" и делает действительно красиво и кроссбраузерно. Обращусь еще не раз.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Адекватная постановка задачи, вежливое общение.
$10
10 баллов
7 лет назад
CSS
Прекрасный исполнитель . Все качественно и быстро!!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, приятное общение, оплата вовремя
HTML-верстка
7 отзывов
$6/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга