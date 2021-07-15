nintendojobbo

Алексей nintendojobbo

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

PHP, HTML, CSS, JS, MySQL, Node.js, Coffeescript, Lua и много других страшных слов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$212
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Сделать превью для роликов на youtube и заставки igtv

    Требуется разработка 213 PSD и JPG файлов размером 1280x720 и 492x762 для превью роликов на YouTube и заставок IGTV. Макеты должны быть созданы на основе предоставленных doc-файлов. Фоновые изображения необходимо искать самостоятельно. Оценка стоимости и сроков выполнения задачи приветствуется.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • OcStore 2.3|Фид для магазина фейсбук

    Требуется разработка фида для загрузки в магазин Facebook для интернет-магазина на ocStore 2.3. Фид должен включать все товарные позиции из категорий «Фуршетные наборы» и «Бизнес-ланчи», с учетом необходимых спецификаций и автоматическим обновлением раз в сутки. Необходимо устранить текущие ошибки и обеспечить правильное назначение категорий товарам.

    HTMLocStore
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • OcStore 2.3|Улучшить Cumulative Layout Shift страниц мобильного вида д

    Требуется улучшить показатель Cumulative Layout Shift (CLS) до менее 0,25 для мобильных страниц сайта на ocStore 2.3. Необходимо анализировать и исправить проблемные элементы, выявленные в Google PageSpeed Insights. Условия: кроссбраузерность, адаптивная верстка, минимальное использование JavaScript, отсутствие использования заголовочных тегов h1-h3. Результаты работ должны быть представлены в готовом виде без дополнительных инструкций.

    CSSHTMLJavaScriptocStorePHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Настройте эффективную кодировку изображений (гла

    Требуется оптимизация изображений для сайта на движке Yii 1.1.19 с целью улучшения показателей Google PageSpeed Insights. Необходимо, чтобы изображения после обработки не теряли в качестве. Все страницы, включая главную, категории и товары, должны пройти аудит без упоминания о проблемах с изображениями. В процессе работы важно сохранить функционирование остальных элементов сайта.

    HTMLYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Уменьшите размер кода JavaScript

    Требуется оптимизировать размер JavaScript кода на сайте, используя Yii 1.1.19, для улучшения показателей в Google PageSpeed Insights. Задача включает проверку главной страницы, страниц категорий и товара. Важно, чтобы изменения не нарушали функциональность сайта. Результат должен быть представлен в готовом виде без необходимости последующих действий со стороны заказчика.

    HTMLJavaScriptYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Не отправляйте устаревший код JavaScript в совре

    Необходимо выполнить оптимизацию сайта на движке Yii 1.1.19, улучшив его показатели в Google PageSpeed Insights. Задача включает исправление устаревшего JavaScript кода для мобильной версии главной страницы, страниц категорий и товара. Результат должен быть представлен в конечном виде, без повреждения функционала и с учетом обновления кэша.

    HTMLJavaScriptYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Удалите неиспользуемый код CSS

    Необходимо выполнить оптимизацию CSS для сайта на движке Yii 1.1.19, удалив неиспользуемый код, чтобы улучшить результаты в Google PageSpeed Insights. Задача включает адаптацию для мобильных устройств, кроссбраузерность и минимизацию использования JavaScript. Также требуется соблюдение всех особенностей, включая отсутствие тегов h1, h2, h3 и использование только PHP/HTML/CSS для решения задач.

    CSSHTMLJavaScriptPHPSASS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить цены в файле из прайсов

    Необходимо обновить цены в указанном xls-файле, извлекая данные из трех прайсов. Требуется учесть соответствие цен, обращая внимание на параметры товаров. В результате должен быть предоставлен обновленный xls-файл с проставленными ценами.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обновить цены в файле из прайсов

    Необходимо обновить цены в указанном xls-файле, используя данные из предоставленных прайсов. В результате требуется получить новый xls-файл с актуальными ценами, соответствующими прайс-листам. Убедитесь в точности и соответствии обновленных цен.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Завершен
    3 года назад

  • Спарсить товары с сайта

    Необходимо спарсить товары с сайта dariano.ru, сохранив связи между фотографиями, материалами и оформлением. Выходные данные должны быть в формате JSON-объектов, где каждая страница представлена отдельным объектом. Рассматриваются и другие варианты выходного формата.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проверить выполнение ТЗ по проекту

    Ищется тестировщик для проверки выполнения ТЗ по проекту. ТЗ еще не готово, но можно ознакомиться с примерами в списке проектов. Основное средство коммуникации - email. Проверка выполнения должна быть осуществлена в течение 24-36 часов. Оплата почасовая или сдельная, выплаты еженедельно на Qiwi, BTC/BCH/LTC.

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • OcStore 2.3|Статья доставка комплексных обедов в офис

    Необходимо оценить стоимость и сроки для добавления новой статьи в блог о доставке комплексных обедов на сайт, использующий ocStore 2.3. Статья должна быть оформлена в соответствии с предоставленными макетами и учитывать кроссбраузерность и адаптивность. Все элементы должны корректно отображаться на различных устройствах и браузерах.

    CSSHTMLJavaScriptocStorePHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Удалите неиспользуемый код JavaScript

    Необходимо выполнить рекомендации Google PageSpeed Insights для удаления неиспользуемого кода JavaScript на сайте, работающем на Yii 1.1.19. Задача включает аудит мобильной версии главной страницы, страниц категорий и товаров. Результат должен быть представлен в готовом виде, без необходимости дополнительных действий со стороны заказчика.

    HTMLJavaScriptYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Удалите неиспользуемый код CSS

    Необходимо выполнить оптимизацию CSS для улучшения мобильного отображения сайта на Yii 1.1.19. Задача включает удаление неиспользуемого кода для главной страницы, страниц категорий и товаров с учетом кроссбраузерности и адаптивной верстки. Работы должны выполняться с минимальным использованием JavaScript и без нарушения существующего функционала.

    CSSHTMLJavaScriptPHPSASS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Yii 1.1.19|Настроить nginx (502 ошибка)

    Необходимо настроить nginx для устранения 502 ошибок на сайте, работающем на Yii 1.1.19. Требуется ограничить количество запросов с определенных IP-адресов, добавить исключения для сторонних сервисов и провести анализ сервера на предмет оптимизации. Результат должен быть представлен в готовом виде без необходимости дополнительных действий со стороны заказчика.

    HTMLNginxPHPYii
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

kuraj
Илья 
24 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$212
10 баллов
3 года назад
Сделать превью для роликов на youtube и заставки igtv
Всё отлично, спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена отлично и в срок. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$30
10 баллов
3 года назад
OcStore 2.3|Улучшить Cumulative Layout Shift страниц мобильного вида д
CSSHTMLJavaScriptocStorePHPSASSSCSS
Все отлично, хороший заказчик, оплата сразу, рекомендую.
Всё идеально. Ответственный разработчик, всегда доступен для связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Veber_Polina
Полина 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
$75
10 баллов
3 года назад
Обновить цены в файле из прайсов
Надежный заказчик. Понятное ТЗ. С оплатой никаких проблем. Рекомендую)
Всё супер, работа выполнена правильно и без лишних вопросов, молодец! :)
Ответный отзыв
a_gusseinov
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
3 года назад
Спарсить товары с сайта
Отличный заказчик, четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично, данные предоставлены в том формате в котором нужно, со всеми требованиями. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
4 года назад
OcStore 2.3|Статья доставка комплексных обедов в офис
CSSHTMLJavaScriptocStorePHPSASSSCSS
Задача была поставлена четко и никаких вопросов не вызывала. Оплата своевременная. Рекомендую Алексея Ковалькова как заказчика на все 110%.
Всё отлично. Продолжаем сотрудничество, Тимофей - прекрасный специалист, всегда на связи, работу сдаёт в оговоренные сроки. Спасибо!
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