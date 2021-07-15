nintendojobbo

Требуется оптимизация изображений для сайта на движке Yii 1.1.19 с целью улучшения показателей Google PageSpeed Insights. Необходимо, чтобы изображения после обработки не теряли в качестве. Все страницы, включая главную, категории и товары, должны пройти аудит без упоминания о проблемах с изображениями. В процессе работы важно сохранить функционирование остальных элементов сайта.