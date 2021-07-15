nintendojobbo

Требуется разработка 213 PSD и JPG файлов размером 1280x720 и 492x762 для превью роликов на YouTube и заставок IGTV. Макеты должны быть созданы на основе предоставленных doc-файлов. Фоновые изображения необходимо искать самостоятельно. Оценка стоимости и сроков выполнения задачи приветствуется.
- Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка фида для загрузки в магазин Facebook для интернет-магазина на ocStore 2.3. Фид должен включать все товарные позиции из категорий «Фуршетные наборы» и «Бизнес-ланчи», с учетом необходимых спецификаций и автоматическим обновлением раз в сутки. Необходимо устранить текущие ошибки и обеспечить правильное назначение категорий товарам.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется улучшить показатель Cumulative Layout Shift (CLS) до менее 0,25 для мобильных страниц сайта на ocStore 2.3. Необходимо анализировать и исправить проблемные элементы, выявленные в Google PageSpeed Insights. Условия: кроссбраузерность, адаптивная верстка, минимальное использование JavaScript, отсутствие использования заголовочных тегов h1-h3. Результаты работ должны быть представлены в готовом виде без дополнительных инструкций.Завершен3 года назад
Требуется оптимизация изображений для сайта на движке Yii 1.1.19 с целью улучшения показателей Google PageSpeed Insights. Необходимо, чтобы изображения после обработки не теряли в качестве. Все страницы, включая главную, категории и товары, должны пройти аудит без упоминания о проблемах с изображениями. В процессе работы важно сохранить функционирование остальных элементов сайта.Закрыт3 года назад
Требуется оптимизировать размер JavaScript кода на сайте, используя Yii 1.1.19, для улучшения показателей в Google PageSpeed Insights. Задача включает проверку главной страницы, страниц категорий и товара. Важно, чтобы изменения не нарушали функциональность сайта. Результат должен быть представлен в готовом виде без необходимости последующих действий со стороны заказчика.Закрыт3 года назад
Необходимо выполнить оптимизацию сайта на движке Yii 1.1.19, улучшив его показатели в Google PageSpeed Insights. Задача включает исправление устаревшего JavaScript кода для мобильной версии главной страницы, страниц категорий и товара. Результат должен быть представлен в конечном виде, без повреждения функционала и с учетом обновления кэша.Закрыт3 года назад
Необходимо выполнить оптимизацию CSS для сайта на движке Yii 1.1.19, удалив неиспользуемый код, чтобы улучшить результаты в Google PageSpeed Insights. Задача включает адаптацию для мобильных устройств, кроссбраузерность и минимизацию использования JavaScript. Также требуется соблюдение всех особенностей, включая отсутствие тегов h1, h2, h3 и использование только PHP/HTML/CSS для решения задач.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо обновить цены в указанном xls-файле, извлекая данные из трех прайсов. Требуется учесть соответствие цен, обращая внимание на параметры товаров. В результате должен быть предоставлен обновленный xls-файл с проставленными ценами.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо обновить цены в указанном xls-файле, используя данные из предоставленных прайсов. В результате требуется получить новый xls-файл с актуальными ценами, соответствующими прайс-листам. Убедитесь в точности и соответствии обновленных цен.Наполнение сайтов13 заявокЗавершен3 года назад
Необходимо спарсить товары с сайта dariano.ru, сохранив связи между фотографиями, материалами и оформлением. Выходные данные должны быть в формате JSON-объектов, где каждая страница представлена отдельным объектом. Рассматриваются и другие варианты выходного формата.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется тестировщик для проверки выполнения ТЗ по проекту. ТЗ еще не готово, но можно ознакомиться с примерами в списке проектов. Основное средство коммуникации - email. Проверка выполнения должна быть осуществлена в течение 24-36 часов. Оплата почасовая или сдельная, выплаты еженедельно на Qiwi, BTC/BCH/LTC.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо оценить стоимость и сроки для добавления новой статьи в блог о доставке комплексных обедов на сайт, использующий ocStore 2.3. Статья должна быть оформлена в соответствии с предоставленными макетами и учитывать кроссбраузерность и адаптивность. Все элементы должны корректно отображаться на различных устройствах и браузерах.Завершен4 года назад
Необходимо выполнить рекомендации Google PageSpeed Insights для удаления неиспользуемого кода JavaScript на сайте, работающем на Yii 1.1.19. Задача включает аудит мобильной версии главной страницы, страниц категорий и товаров. Результат должен быть представлен в готовом виде, без необходимости дополнительных действий со стороны заказчика.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить оптимизацию CSS для улучшения мобильного отображения сайта на Yii 1.1.19. Задача включает удаление неиспользуемого кода для главной страницы, страниц категорий и товаров с учетом кроссбраузерности и адаптивной верстки. Работы должны выполняться с минимальным использованием JavaScript и без нарушения существующего функционала.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить nginx для устранения 502 ошибок на сайте, работающем на Yii 1.1.19. Требуется ограничить количество запросов с определенных IP-адресов, добавить исключения для сторонних сервисов и провести анализ сервера на предмет оптимизации. Результат должен быть представлен в готовом виде без необходимости дополнительных действий со стороны заказчика.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: http://polvamvdom.ru Движок: Yii 1.1.19 Задание: Установить счетчик и настроить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: https://canapeclub.dev-vvv4.whitebx.ru Движок: ocStore 2.3 Задание: Заменить URL раздела, текст, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: http://avocadocook.ru Движок: Yii 1.1.17 Задание: Не работают вход и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Задание: Требуется настроить LetsEncrypt для одного сайта на связке ISPManager 4 + Apache + CentOS 6.7. Подробнее: 1. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: https://prodveri.dev-hi99.whitebx.ru Движок: ocStore 2.3 Доступ: username: "w" ...Завершен4 года назад