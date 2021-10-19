a_gusseinov

Адыль Гусейнов a_gusseinov

 
27 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад

 Знания:

  • ﻿HTML5
  • ﻿CSS3 (Scss/Sass)
  • ﻿JS(ES6+), JQuery
  • ﻿FlexBox, CSS Grid, Bootstrap
  • БЭМ
  • ﻿Gulp
  • ﻿Git
  • ﻿Wordpress
 Мои услуги:

  • Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)
  • Подключение, настройка JQuery плагинов
  • Интеграция верстки на WordPress
  • Правки по сайту (что-то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)
  • Разработка функционала на JS
WordPressВерстка сайтаCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bigkir
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
JavaScript написать код изъятия ссылки
Всё отлично. Спасибо
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
nintendojobbo
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Спарсить товары с сайта
Всё отлично, данные предоставлены в том формате в котором нужно, со всеми требованиями. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик, четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
gggh
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Python + json
Спасибо, быстро и качественно
Отличный заказчик, сотрудничество понравилось! Рекомендую!
Ответный отзыв
colainru
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Доработать скрипт Яндекса карт
Сделал всё очень быстро и так как надо! Рекомендую.
Все отлично, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
mchuk
48 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Подправить скрипт
Не успел я указать исполнителя, как Адыль уже разобрался в проекте и сказал, как решить проблему. Да, может задача и была не слишком сложной для кого-то, но сам я не мог ее решить. Благодарен за работу.
Отличный заказчик, рекомендую!
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