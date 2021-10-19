Знания:
- HTML5
- CSS3 (Scss/Sass)
- JS(ES6+), JQuery
- FlexBox, CSS Grid, Bootstrap
- БЭМ
- Gulp
- Git
- Wordpress
- Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)
- Подключение, настройка JQuery плагинов
- Интеграция верстки на WordPress
- Правки по сайту (что-то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)
- Разработка функционала на JS
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Айфонсервис53 просмотра
- Адаптивная верстка многостраничного сайта51 просмотр
- Адаптивная верстка простого блога57 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page LEATHERMAN60 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Всё отлично. Спасибо
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$40
10 баллов
2 года назад
Всё отлично, данные предоставлены в том формате в котором нужно, со всеми требованиями. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
$7
10 баллов
2 года назад
Спасибо, быстро и качественно
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничество понравилось! Рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Сделал всё очень быстро и так как надо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
$5
10 баллов
2 года назад
Не успел я указать исполнителя, как Адыль уже разобрался в проекте и сказал, как решить проблему. Да, может задача и была не слишком сложной для кого-то, но сам я не мог ее решить. Благодарен за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!