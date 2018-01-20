Необходимо доработать скрипт для Яндекс.Карт, чтобы при наведении на области карты менялся цвет и прозрачность. Также требуется синхронизация с блоком справа: подсветка области на карте при наведении на соответствующий элемент списка. Подробности и текущий скрипт прилагаются.
Начиная с 2006 года занимаюсь веб программированием, высшее образование получил в Волжском Университете имени Татищева г. Тольятти, специальность инженер-программист
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать яндекс карту для сайта на примере как тут: https://tourism.rostov-gorod.ru/interactive-map/ Т.е. чтоб была кнопка фильтра и при клике показывалось фото и описание со ссылкой на страницу. Скорее нужен скрипт, с демо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно сравнить два файла и создать файл с результатом data.csv. Сравниваем только по email. Т.е. если email в первом и во втором файле совпадают, то данные второго файла записываем в data.csv Например: ...Завершен5 лет назад
Есть приложение на JavaServer Faces Строим отчет на jasperreports В общем нужно вывести определенное свойство привязанного элемента.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно доработать приложенный файл. Используя палитру цветов похожая на эту (ссылка). Чтобы можно было выбрать прозрачность цвета. Сделать возможность менять цвет. При выборе цвета должно быть сразу видно изменения. После нажатия ...Завершен6 лет назад
Нужно написать скрипт на php, который сравнивает два файла со следующими значениями: В первом файле family.csv: 1234;Иванов 8745;Петров 9456;Сидоров 9578;Пупкин 9675;Клюшкин и т.п. Во втором ...Завершен6 лет назад
Нудно сделать меню для мобильной версии сайта как на сайте: https://next.aspro-demo.ru/ Т.е достаточно скрипта на html. Без внешнего оформления. Название меню и подменю произвольное.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать страницу на Bootstrap 4 (https://getbootstrap.com) Адаптивная верстка обязательна! Макет в формате IllustratorHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт (ссылка в ТЗ) после переезда на другой хостинг перестала работать форма отправки сообщений через сайт. Т.е. если кликаем «Заявка на аренду» всплывает форма, после заполнения полей кликаем «Отправить» и ничего не происходит. ...Завершен7 лет назад
- $40
Нужно сверстать на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) пример макета во вложении (макет сделан в иллюстраторе). Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка. Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap. ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать дизайн макет на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка. Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap. Подробнее в ТЗHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть личный кабинет как у пользователя так и у администратора. Нужно в личный кабинет пользователя добавить возможность загружать файлы, с сохранением прикрепленного документа в его кабинете, у администратора в его кабинете должно быть видно, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт на php с базой MySQL, самописный. Есть личный кабинет как у пользователя так и у администратора. Нужно в личный кабинет пользователя добавить возможность загружать файлы, с сохранением прикрепленного документа в его кабинете, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть калькулятор http://vm-35f02960.netangels.ru/calc/ Делаем так: если значение >10 и выбран "список1", то в колонке "Стоимость" вывести текст "Рассчитывается индивидуально" и в Итого добавляем надпись "Без учета стоимости" если значение >10 то выводим в ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать точную копию калькулятора как на этом сайте http://www.vodokanal.tomsk.ru/calculator.html Внешний вид, формула подсчета.Завершен7 лет назад
Работа по верстке и немного ява скрипта. Подробнее в ТЗ.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Небольшие правки на CMS Typo3 В форму добавить скрипт. Есть ява скрипт он определяет выбор select. Т.е. если выбрано отправить на почту, то поле "email" становится не обязательным, если выбрали на Email то поля ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть форма ФИО* Почтовый адрес* Email* Есть select отправить на почту отправить на email Если выбираем отправить на почту, то обязательным становится "Почтовый адрес", а ...Завершен7 лет назад
Есть карта Яндекс, сейчас выводит только одну точку, а нужно чтоб выводила еще 4 на карте. Код карты и подробное ТЗ прикрепил.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Все переходы должны осуществляется без перезагрузки страницы. Нужна еще кнопка с обратным отсчетом. Подробнее в ТЗ. Сделать нужно в html или php файлеЗавершен8 лет назад