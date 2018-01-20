colainru

Михаил colainru

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь продвижением, разработкой сайтов на cms Joomla,

Начиная с 2006 года занимаюсь веб программированием, высшее образование получил в Волжском Университете имени Татищева г. Тольятти, специальность инженер-программист

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
$50
8 баллов
3 года назад
Установить на Joomla 2.5 систему голосования
Joomla
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Всё сделал отлично
Ответный отзыв
a_gusseinov
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Доработать скрипт Яндекса карт
Все отлично, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Сделал всё очень быстро и так как надо! Рекомендую.
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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт на PHP. Сравнение двух csv файлов
PHP
Четкая постановка задачи, моментальная коммуникация - только положительные эмоции. Рекомендую.
Рекомендую! Выполнил всё быстро и на отлично.
Ответный отзыв
EatMyDust
Олег 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Написать скрипт меняющий цвет блоков
Четкое ТЗ. Мгновенная оплата. Все ок
Всё сделал как нужно было. Результатом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сравнение и замена значения из одного массива в другой.
PHP
Четкое ТЗ и быстрая оплата - рекомендую.
Всё сделал быстро и отлично! Рекомендую.
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