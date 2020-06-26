Яндекс карта с фильтром по категориям

Нужно сделать яндекс карту для сайта на примере как тут: https://tourism.rostov-gorod.ru/interactive-map/

Т.е. чтоб была кнопка фильтра и при клике показывалось фото и описание со ссылкой на страницу.

Скорее нужен скрипт, с демо информацией. Наполнять информацией не нужно.

Я вижу способ наполнение инфой так:

Файл csv с определенными столбцами (id, название, фото, описание, ссылка, категория, долгота, широта)

Рассмотрю и ваши варианты. Может есть что-то уже готовое.