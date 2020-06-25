Парсинг товаров opencart

Добрый день!

Необходимо спарсить товары из более чем 15 магазинов и разместить их на сайте разбив по категориям

ссылка на таблицу по парсингу

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-gOrO6gAJVzen2hvRxn0l1iWLoO209Oa_A795muqF8/edit?usp=sharing

парсятся таблицы – детская одежда + детская обувь

Opencart 3

Товары парсятся с турецких сайтов – нужно будет так же предоставить таблицу с характеристиками дальнейшего нашего перевода+загрузки в магазин

Пишите сразу цены

Антиспам "парсинг2020" без него сразу отправляю в спам