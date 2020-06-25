Требуется встроить на сайт нечто типа лэндинга

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Закрыт3 заявки385 просмотров

Есть сайт, самописный на php.

Для одной из страниц хочу радикально изменить оформление (оставив неизменными ее содержание и урл), совершенно без привязке к стилистике сайта.

Как я это вижу:

требуется сделать нечто типа лэндинга,

верхний блок -- слайдер (желательно с видео), на нем лого сайта со ссылкой, кнопки "обратный звонок" и "заказать".

(понравились

http://24run.ru/ фото, ссылки, форма сбора контактов

http://lite.youdrive.today/ видео

https://regmarkets.ru/ видео с лого, ссылками, возможностью остановит видео, и узкий размер, позволяющий на первом экране видеть информацию под видео).

нижние блоки стандартны, их я смогу настроить сам.

только обязательно нужно пролистывание галерей изображений.

еще нравятся faq, раскрывающиеся при клике по +.

Еще раз подчеркну, что урл должен остаться неизменным, условно https://site.ru/stranica-kak-by-landing

Интересует цена и срок такой работы.

PHP
5 лет назад
igor607
Иван 
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