Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д. Сайт написан на wordpress, форма на Elementor
Требуется встроить на сайт нечто типа лэндинга
Есть сайт, самописный на php.
Для одной из страниц хочу радикально изменить оформление (оставив неизменными ее содержание и урл), совершенно без привязке к стилистике сайта.
Как я это вижу:
требуется сделать нечто типа лэндинга,
верхний блок -- слайдер (желательно с видео), на нем лого сайта со ссылкой, кнопки "обратный звонок" и "заказать".
(понравились
http://24run.ru/ фото, ссылки, форма сбора контактов
http://lite.youdrive.today/ видео
https://regmarkets.ru/ видео с лого, ссылками, возможностью остановит видео, и узкий размер, позволяющий на первом экране видеть информацию под видео).
нижние блоки стандартны, их я смогу настроить сам.
только обязательно нужно пролистывание галерей изображений.
еще нравятся faq, раскрывающиеся при клике по +.
Еще раз подчеркну, что урл должен остаться неизменным, условно https://site.ru/stranica-kak-by-landing
Интересует цена и срок такой работы.
Заявки фрилансеров
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