Здравствуйте! Вы сверстали на кворке мне 2 страницы на футбольную тематику, вот эти: https://swap.web-ildev.ru/https://dev2.web-ildev.ru/ А после получения моих правок отказались от заказа... Честно говоря, я совсем не понял причину, ведь 95% работы Вы уже сделали, и результат мне очень ...