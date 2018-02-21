igor607

Иван Иванов igor607

 
52 годаРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Shyrik27
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Требуется начертить 2 плана квартиры по электрике.
Хороший деловой подход. Грамотно поставлена задача (вот это есть- вот это надо), достаточно исходного материала и своевременный контакт. Оплата быстрая и в полной мере.
Самое положительное впечатление от сотрудничества с Александром. Задание выполнено на высоком уровне, в оговоренный срок, отличная коммуникация.
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svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Переделать favicon.
Иван отличный заказчик! Подробное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Спасибо за интересный проект. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Святослав выполнил задание качественно и в срок. Рекомендую.
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ChenyaCherry
Чейнеш 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Wordpress тема Layer 1.0.4 («Путешествия»).
Все на высоком уровне: постановка задачи, коммуникация. Оплата сразу после сдачи проекта. Рекомендую.
Великолепно выполненная работа строго в установленный срок. Идеальный фрилансер, горячо рекомендую!
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Excel_Macros
Андрей 
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужен макрос для Excel 97-2003 для замены кириллицы на латиницу.
Четкая постановка задачи, Своевременный расчет.
Быстро, с необходимыми пояснениями.
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dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
$85
10 баллов
7 лет назад
Нужно выгрузить товары с сайта магазина в группу вконтакте.
Все супер
Все хорошо: нужный скрипт написан и успешно работает.
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