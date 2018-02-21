Есть сайт интернет-магазина на CMS "Bitrix. Управление сайтом."Требуется создать моб.приложение (в Конструкторе мобильного приложения в админке).Это сделано:Создание базового макета серверной части мобильного приложения на платформе BitrixMobile.Это нужно сделать:Настройка параметров нативных элементов приложения.Настройка параметров мобильного приложения ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Изменить шрифты, цветовую гамму, подобрать цвета и фото ряд, изменить форму и цвет кнопок на главной странице сайта на wordpress.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт на WordPress.Требуется изменение дизайна главной страницы.Подробно в файле.Прошу сообщить стоимость и срок такой работы.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
Сайт магазина на Битрикс "Управление сайтом", редакция "Бизнес". Требуется: 1 – настроить вывод торговых предложений в "умном" фильтре; 2 – добавить в карточку товара галочки этого фильтра. Подробно, с примерами — см. файл. Прошу сообщить стоимость и срок такой работы.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт https://nabor-futbolista.ru Битрикс "Управление сайтом", редакция "Бизнес". Используется готовое решение. Есть 3 вопроса, они в файле txt. Прошу сообщить стоимость такой консультации.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Вы сверстали на кворке мне 2 страницы на футбольную тематику, вот эти: https://swap.web-ildev.ru/https://dev2.web-ildev.ru/ А после получения моих правок отказались от заказа... Честно говоря, я совсем не понял причину, ведь 95% работы Вы уже сделали, и результат мне очень ...HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить трансляцию конференции zoom на странице записи в WordPress. Просмотр этой записи пользователями должен быть возможен только после регистрации на сайте.Регистрационная карточка должна быть заданной формы (файл прилагаю).После регистрации пользователь может смотреть только заданную видеозапись ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт, самописный на php. Для одной из страниц хочу радикально изменить оформление (оставив неизменными ее содержание и урл), совершенно без привязке к стилистике сайта. Как я это вижу: требуется сделать нечто типа лэндинга, верхний блок -- слайдер (желательно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно начертить 2 листа:1. план расположения розеток и электровыводов 2. план расположения осветительных приборов и управления светомОбразцы того, что должно быть на выходе, план квартиры, предполагаемая расстановка мебели (если она требуется), и самое главное -- файл ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать стандартный дизайн-проект для квартиры (55 м2).Прошу обозначить стоимость и срок.Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тестовая партия 40 товаров (всего планируется от 500 до 900). Товары все с размерами, каждый товар имеет несколько расцветок (от 2-3 до 10 разных). Пример уже размещенных на сайте, добавляемые должны выглядеть так же: https://nabor-futbolista.ru/catalog/jerseys_nike/ Картинки подготовлены, инфа ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно нарисовать пиктограммы разделов каталога.http://nabor-futbolista.ru/catalog/nabor-ekipirovki-givova/https://nabor-futbolista.ru/catalog/futbolnaya-forma-givova/https://nabor-futbolista.ru/catalog/givova/и 4 картинки сюда:https://nabor-futbolista.ru/company/services/Картинки нужны в psd, размер не критичен, но не очень уже маленький.Предпочтительно в цветах сайта (светло-зеленые/темно-зеленые). Но не обязательно.Это работа -- пролог к полному оформлению каталога (планируется 5 ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
На каком движке лучше реализовать такую идею:сайт магазина, товары размещаются в обычном 4х-уровневом каталоге, но у клиентов есть возможность из некоторых товаров самостоятельно собрать набор? Пример того, о чем идет речь, в прикрепленном файле.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть favicon, прикрепляю (это буква S и футбольный мяч). Не нравится сильная зернистость. Нужно исправить этот, или нарисовать новый с гладкими линиями.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Адрес лэндинга и задачи в файле. Прошу сообщить стоимость работы и срок ее выполнения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Развернута тема, требуются небольшие исправления и консультации. Список вопросов со скриншотами прилагаю. Интересует срок и стоимость такой работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется развернуть покупную тему с поддержкой магазина WooCommerce на поддомене нашего сайта. На главной странице (лэндинге) среди прочего должны располагаться ссылки (картинки) на страницы разделов каталога. В разделе каталога – ссылки на страницы модели. На странице модели – ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать логотип для сайта.Размеры:272х90 png или jpg544x180 png или jpg, retina16х16 png, favicon230х90 png или jpg460x180 png или jpg, retina+ psd всех этих размеров.Скрин главной страницы: https://yadi.sk/i/0m5v_h2Z3CpJM6Сейчас там просто заглушка, вместо нее и требуется ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно выгрузить товары с сайта магазина в группу вконтакте.1.получив доступ к нашей группе вконтакте, сначала удалить оттуда имеющиеся там сейчас товары, а потом разместить там их же.2.предоставить пошаговую инструкцию действий по выгрузке товаров с сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен макрос для Excel 97-2003 для замены кириллицы на латиницу. с кириллицы на латиницу:Т TИIАAЕEЗZСCНNДDЛLПPВVШHРRФFБBМMХXMISCменять на пустоту<>менять на пустотуПрикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад