Excel может все!

Здравствуйте, я Андрей, и я живу в Excel. ))

Занимаюсь разработкой в MS Excel/Access средств автоматизации учетно-расчетных задач и процессов для бизнеса, учебы и быта.

У меня не всегда есть свободное время, но я всегда рад помочь ))

В моей практике есть опыт создания:

-- многопользовательских систем учета и калькулирования.

-- аналитических дашбордов,

-- экзаменационных и обучающих тестов/билетов для учебных заведений,

-- SQL-клиентов на базе Excel/Access для подключения к SQL-серверам(локальным папкам и т.п.),

-- "магических формул" ))

Сделаю возможным получение "в один клик" консолидированных отчетов в разрезе товаров/контрагентов/сотрудников/периодов/ и т.п.,

организую данные в удобочитаемые таблицы, дашборды, графики,

настрою связь с текстовыми файлами (csv, txt , ini, log,...), ﻿файлами Excel или Access, с SQL-сервером,

автоматизирую документооборот, через формирование и печать документов по шаблонам (договоры, акты, счета, письма, конверты и т.п.),

cгенерирую XML-отчет по шаблону для Rozetka, Prom и т.п.,

систематизирую отправку файлов/писем на email,

создам алгоритм для парсинга данных,

обеспечу экспорт/импорт данных по условию/расписанию

и многое-многое другое...

Провожу онлайн консультации по работе в MS Excel через Teams/TeamViewer/Skype.

Пришлите мне на почту техзадание и в ответ получите план работ и ориентировочную стоимость.

10$/hour, min order $25

e-mail [email protected], Skype: A.Kruglyakov

P.S. В свободное время консультирую на сайтах по Excel http://www.excelworld.ru/, https://www.excel-vba.ru/