Здравствуйте, я Андрей, и я живу в Excel. ))
Занимаюсь разработкой в MS Excel/Access средств автоматизации учетно-расчетных задач и процессов для бизнеса, учебы и быта.
У меня не всегда есть свободное время, но я всегда рад помочь ))
В моей практике есть опыт создания:
-- многопользовательских систем учета и калькулирования.
-- аналитических дашбордов,
-- экзаменационных и обучающих тестов/билетов для учебных заведений,
-- SQL-клиентов на базе Excel/Access для подключения к SQL-серверам(локальным папкам и т.п.),
-- "магических формул" ))
Сделаю возможным получение "в один клик" консолидированных отчетов в разрезе товаров/контрагентов/сотрудников/периодов/ и т.п.,
организую данные в удобочитаемые таблицы, дашборды, графики,
настрою связь с текстовыми файлами (csv, txt , ini, log,...), файлами Excel или Access, с SQL-сервером,
автоматизирую документооборот, через формирование и печать документов по шаблонам (договоры, акты, счета, письма, конверты и т.п.),
cгенерирую XML-отчет по шаблону для Rozetka, Prom и т.п.,
систематизирую отправку файлов/писем на email,
создам алгоритм для парсинга данных,
обеспечу экспорт/импорт данных по условию/расписанию
и многое-многое другое...
Провожу онлайн консультации по работе в MS Excel через Teams/TeamViewer/Skype.
Пришлите мне на почту техзадание и в ответ получите план работ и ориентировочную стоимость.
10$/hour, min order $25
e-mail [email protected], Skype: A.Kruglyakov
P.S. В свободное время консультирую на сайтах по Excel http://www.excelworld.ru/, https://www.excel-vba.ru/
Портфолио
- Защита данных в Excel348 просмотров
- Interactive map of Ukraine(Excel)613 просмотров