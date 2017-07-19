Excel_Macros

Андрей Excel_Macros

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Excel может все!

Здравствуйте, я Андрей, и я живу в Excel. ))

Занимаюсь разработкой в MS Excel/Access средств автоматизации учетно-расчетных задач и процессов для бизнеса, учебы и быта.

У меня не всегда есть свободное время, но я всегда рад помочь ))

В моей практике есть опыт создания:

-- многопользовательских систем учета и калькулирования.

-- аналитических дашбордов,

-- экзаменационных и обучающих тестов/билетов для учебных заведений,

-- SQL-клиентов на базе Excel/Access для подключения к SQL-серверам(локальным  папкам и т.п.),

-- "магических формул" ))

Сделаю возможным получение "в один клик" консолидированных отчетов в разрезе товаров/контрагентов/сотрудников/периодов/ и т.п.,

организую данные в удобочитаемые таблицы, дашборды, графики,

настрою связь с текстовыми файлами (csv, txt , ini, log,...), ﻿файлами Excel или Access, с SQL-сервером,

автоматизирую документооборот, через формирование и печать документов по шаблонам (договоры, акты, счета, письма, конверты и т.п.),

cгенерирую XML-отчет по шаблону для Rozetka, Prom и т.п.,

систематизирую отправку файлов/писем на email,

создам алгоритм для парсинга данных,

обеспечу экспорт/импорт данных по условию/расписанию  

и многое-многое другое...

Провожу онлайн консультации по работе в MS Excel через Teams/TeamViewer/Skype.

Пришлите мне на почту техзадание и в ответ получите план работ и ориентировочную стоимость.

10$/hour, min order $25

e-mail [email protected], Skype: A.Kruglyakov

P.S. В свободное время консультирую на сайтах по Excel http://www.excelworld.ru/, https://www.excel-vba.ru/ 

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Отзывы заказчиков

Yarr
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Итоговая таблица с динамическими диапазонами в excel
VBA
Отличная работа, фантастический результат. Это была достаточно сложная задача, за которую пытались взяться многие специалисты, но никто кроме Андрея не смог её сделать. Лучший эксперт в Excel. Крайне рекомендую.
Задачка была своеобразной, ну и решение предложил не стандартное, А в целом, всё хорошо: свободная коммуникация, своевременная оплата, приятные впечатления от общения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
natalia-stegnii
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Автоматичний обрахунок даних з GooleForm в Excel
Андрей прекрасный исполнитель. Сделал всё по заданию. Спасибо за красивый результат работы.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
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Bondar495
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Срочно! Нужно поколдовать с формулой в екселе
Все отлично.
Не оплатил выполненную работу
Ответный отзыв
AnAndrew
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Скрипт/макрос для таблицы Excel
Андрей быстро и качественно выполнил задачу. Рекомендую данного исполнителя для задач любой сложности.
В срок выполнение платежных обязательств. Высокая контактность. Рекомендую. Сам готов еще не раз сработать.
Ответный отзыв
igor607
Иван 
53 года
21 год в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужен макрос для Excel 97-2003 для замены кириллицы на латиницу.
Быстро, с необходимыми пояснениями.
Четкая постановка задачи, Своевременный расчет.
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