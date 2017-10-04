Wordpress тема Layer 1.0.4 («Путешествия»).

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок297 просмотров

Развернута тема, требуются небольшие исправления и консультации. 

Список вопросов со скриншотами прилагаю. 

Интересует срок и стоимость такой работы.

WordPress
8 лет назад
igor607
Иван 
53 года
21 год в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ChenyaCherry
Чейнеш 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Великолепно выполненная работа строго в установленный срок. Идеальный фрилансер, горячо рекомендую!
Все на высоком уровне: постановка задачи, коммуникация. Оплата сразу после сдачи проекта. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ChenyaCherry
Чейнеш 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад