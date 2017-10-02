Добавление надписи

Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки с панели администратора вконтент, на слайдер Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы на руках. ...