Добавление надписи

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Необходимо добавить надписи (креативно, интересно, здорово) на слайдер сайта (взамен существующих). 8 шт

Предлагайте идеи.

На прикреплённом фото - надо добавить надпись "Резка стен". Главная страница сайта так же во вложении

8 лет назад
guest_15069602351626
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров