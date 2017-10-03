Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки с панели администратора вконтент, на слайдер

Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы на руках.

Текст ошибки: Загруженный файл превысил лимит в максимум размер файла 64мгбт что поддерживается этим сервером