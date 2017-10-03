Нужен файл, который будет генерироваться с сайта с обновлениями для загрузки на такие площадки, как zakupka, prom.ua. Укажите, пожалуйста сразу ваши цены и сроки за работу. В файле необходимы такие данные: артикул (модель)названиеполное ...
Исправить ошибку в коде Drupal
Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки с панели администратора вконтент, на слайдер
Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы на руках.
Текст ошибки: Загруженный файл превысил лимит в максимум размер файла 64мгбт что поддерживается этим сервером
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