Исправить ошибку в коде Drupal

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Закрыт7 заявок193 просмотра

Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки с панели администратора вконтент, на слайдер 

Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы на руках.

Текст ошибки: Загруженный файл превысил лимит в максимум размер файла 64мгбт что поддерживается этим сервером  

Drupal
8 лет назад
CanKuanysh
Куаныш 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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