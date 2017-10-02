Требуется сделать визуальные правки по 2м сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок188 просмотров

Есть 2 сайта: 

а. print-made.ru ( Wordpress) 

б. uztex.su ( moDx) 

Правки визуального характера: 

По 1му сайту – 3 пункта 

По 2 му сату – 15 пунктов.  

Есть полное ТЗ.

Оплата поэтапно 

MODXWordPress
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров