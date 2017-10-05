Доработать php скрипт

Здравствуйте!

Есть скрипт тикет-системы. Для него нужно сделать:

1. Внедрить систему обмена сообщениями без ручной перезагрузки страниц. Сейчас – отправил сообщение и жди ответа, перезагружая страницу. Нужно сделать либо чат, либо ajax добавление новых сообщений, либо что-то еще. Нужно дешево и сердито.

2. Добавить при регистрации юзера запрос названия организации.

3. Добавить в БД поле "Баланс". В админку добавить возможность руками добавлять и вычитать баланс у юзера. Сумму, дату вычита или прибавки заносить в БД для вывода в кабинете юзера.

4. Регистрация сейчас происходит без подтверждения эл. почты, нужно его добавить.