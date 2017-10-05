Доработать php скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок234 просмотра

Здравствуйте! 

Есть скрипт тикет-системы. Для него нужно сделать: 

1. Внедрить систему обмена сообщениями без ручной перезагрузки страниц. Сейчас – отправил сообщение и жди ответа, перезагружая страницу. Нужно сделать либо чат, либо ajax добавление новых сообщений, либо что-то еще. Нужно дешево и сердито. 

2. Добавить при регистрации юзера запрос названия организации. 

3. Добавить в БД поле "Баланс". В админку добавить возможность руками добавлять и вычитать баланс у юзера. Сумму, дату вычита или прибавки заносить в БД для вывода в кабинете юзера. 

4. Регистрация сейчас происходит без подтверждения эл. почты, нужно его добавить.

AJAXPHP
8 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VitaliyIt
Виталий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Очень понравилось работать с Виталием. Комментированный логичный код, инициатива по наиболее эффективному решению проблемы. Всегда на связи.
Приятно работать. Замечательная постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Я не уложился немного в договоренный срок, но Дмитрий отнесся с пониманием. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

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VitaliyIt
Виталий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
8 лет назад