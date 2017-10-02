Здравствуйте. Куплен шаблон на вордпресс http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru Что не так: http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/repairs/ в главной рубрике на странице брендов отображаются все записи, а нужны только рубрики, пример как должна выглядеть страница брендов http://mobydoc.ru/phones/ http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/nproject-catego... в подрубрике нет возможности ...
Нужно написать конструктор для сайта
Всем привет, для одностраничного сайта нужно написать конструктор
фото как он должен выглядеть прикрепил
пишите, кто уже имел опыт внедрения подобного проекта
так чтобы потом можно было без проблем вставить в код основного сайта
(подробное описание пришлю в личные сообщения)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется полностью скопировать функционал и структуру сайта delo-vcusa ru сразу интересует бюджет и сроки Оплата поэтапно либо в конце предоплат не даюВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется сайт oil-gid.ru Внутренние страницы товара не выводятся, проверка по ай-болиту свидетелствует о вирусах. Необходимо почистить, в данное время сайт обновлен до версии 1.2.1Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно оптимизировать - подготовить сайт для дальнейшего seo продвижения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек который сможет сделать тест, подобный этому http://foma.ru/wp_quiz/chto-znachat-eti-10-zaumnyih-bogoslovskih-slovВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать высококачественный HYIP-сайт под ключ. Профессиональный дизайн и вёрстка. Самописный или малораспространённый движок - возможен H-скрипт (никаких переделанных орохайпов или голдкодерсов и т.д.) без дыр. Сайт и кабинеты пользователей на английском ...Закрыт8 лет назад
Необходимо доработать сайт некоммерческого проекта «Сталинский Букварь» (old.stalin-bukvar.ru/ ), направленный на переиздание и распространение классических советских учебников. Платформа: WordPress Подробное ТЗ – в прикрепленном doc-файле P.S. Убедительная ...Закрыт8 лет назад
Веб студии нужен исполнитель проекта. Необходимо скопировать Алиэкспресс, главное его функционал и изменить дизайн и некоторые функции, добавить некоторый функционал. Надо на фрейме, предпочтение Юии. Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайпВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужно разработать только back-end. Front-end предоставлю. Необходимо создать биллинг в котором клиенты смогут регистрироваться. В определенном поле они будут вводить свой сайт, после чего для их сайта будет ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад