Нужно написать конструктор для сайта

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Закрыт4 заявки204 просмотра

Всем привет, для одностраничного сайта нужно написать конструктор

фото как он должен выглядеть прикрепил

пишите, кто уже имел опыт внедрения подобного проекта

так чтобы потом можно было без проблем вставить в код основного сайта

(подробное описание пришлю в личные сообщения)

8 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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