Нужен програмист который сделает страницу теста

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок269 просмотров

Нужен человек который сможет сделать тест, подобный этому http://foma.ru/wp_quiz/chto-znachat-eti-10-zaumnyih-bogoslovskih-slov

8 лет назад
Nickmedia
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров