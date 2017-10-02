Нужен програмист который сделает страницу теста

Здравствуйте. Куплен шаблон на вордпресс http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru Что не так: http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/repairs/ в главной рубрике на странице брендов отображаются все записи, а нужны только рубрики, пример как должна выглядеть страница брендов http://mobydoc.ru/phones/ http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/nproject-catego... в подрубрике нет возможности ...