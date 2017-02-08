Требуются установить и настроить обновляемый плагин или аддон для экспорта/импорта товаров интернет-магазина на базе woocommerce в/из форматы excel и csv. Удобно для выгрузки/загрузки большого количества позиций. Реализовать возможность удобной массовой правки цен в формате ...
Нужно сделать выгрузку номенклатуры из exel таблиц в 1с
Нужна возможность массовой загрузки номенклатуры из exel таблицы в 1с
Обязательное сопоставление полей и столбцов 1с-exel
При загрузке нужно чтобы обновлялась инфа привязанная к id, если в таблице и уже существующей номенклатуре в 1с есть совпадения. Ну и естественно, создавался новый товар и присваивался id, если в таблице его нет.
Подробнее можно обсудить по скайпу, так же вместе составить ТЗ
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