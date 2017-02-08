Нужно сделать выгрузку номенклатуры из exel таблиц в 1с

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Нужна возможность массовой загрузки номенклатуры из exel таблицы в 1с 

Обязательное сопоставление полей и столбцов 1с-exel 

При загрузке нужно чтобы обновлялась инфа привязанная к id, если в таблице и уже существующей номенклатуре в 1с есть совпадения. Ну и естественно, создавался новый товар и присваивался id, если в таблице его нет. 

Подробнее можно обсудить по скайпу, так же вместе составить ТЗ  

8 лет назад
Rike_rike
Василий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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