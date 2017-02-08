Нужно сделать выгрузку номенклатуры из exel таблиц в 1с

Нужна возможность массовой загрузки номенклатуры из exel таблицы в 1с

Обязательное сопоставление полей и столбцов 1с-exel

При загрузке нужно чтобы обновлялась инфа привязанная к id, если в таблице и уже существующей номенклатуре в 1с есть совпадения. Ну и естественно, создавался новый товар и присваивался id, если в таблице его нет.

Подробнее можно обсудить по скайпу, так же вместе составить ТЗ