Требуется установить скрипт бота телеграмм(php), на виртульный сервер панель ISP У самого что то не выходит)
На сайт добавить продажу 6 книг
Здравствуйте. Вот сайт http://xn--80aana5beejceemg5a.xn--p1ai/
Нужно сделать на нём продажу книг как вот на этом сайте https://radislavgandapas.com/store/books/757/
Пишите заказ срочный это сделать нужно до 8.02.2017.
Заявки фрилансеров
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