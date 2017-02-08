На сайт добавить продажу 6 книг

Здравствуйте. Вот сайт http://xn--80aana5beejceemg5a.xn--p1ai/

Нужно сделать на нём продажу книг как вот на этом сайте https://radislavgandapas.com/store/books/757/

Пишите заказ срочный это сделать нужно до 8.02.2017.