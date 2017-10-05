Установить скрипт на виртуальный сервер

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Завершен4 заявки177 просмотров

Требуется установить скрипт бота телеграмм(php), на виртульный сервер панель ISP

У самого что то не выходит)

PHP
8 лет назад
lotov83
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
С задачей справился быстро. Советую.
Внятно описал задачу, был на связи всё время, оплата без проблем! Советую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад