Требуются настройка экспорт/импорт товаров wordpress/woocommerce excel

Требуются установить и настроить обновляемый плагин или аддон для экспорта/импорта товаров интернет-магазина на базе woocommerce в/из форматы excel и csv. Удобно для выгрузки/загрузки большого количества позиций.

Реализовать возможность удобной массовой правки цен в формате таблицы Excel и CSV

Реализовать возможность выгрузки и обратной загрузки товаров большого количества позиций для правки цен/описания через Excel, что бы после первой выгрузки можно использовать excel для редактирования позиций, прайс листа и т.д.

Простым языком:

Нам нужно сохранять файл формата экселя с данными: прайс/краткое описание/полное описание/цена/картинка или ссылка на картинку что бы можно было редактировать любой товар в таблице, далее импортировать этот файл обратно на сайт и что бы автоматически данные обновлялись в магазине. Так же что бы была возможность добавлять новые позиции товаров через эксель, что бы новые товары автоматически добавлялись так же в магазине.

У нас простой магазин, нету не вариативных товаров, атрибутов (типа цвет, размер и пр.)

У нас просто текстом, краткое описание, полное описание, цена и одна картинка