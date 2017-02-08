Здравствуйте. Вот сайт http://xn--80aana5beejceemg5a.xn--p1ai/ Нужно сделать на нём продажу книг как вот на этом сайте https://radislavgandapas.com/store/books/757/ Пишите заказ срочный это сделать нужно до 8.02.2017.
Требуются настройка экспорт/импорт товаров wordpress/woocommerce excel
Требуются установить и настроить обновляемый плагин или аддон для экспорта/импорта товаров интернет-магазина на базе woocommerce в/из форматы excel и csv. Удобно для выгрузки/загрузки большого количества позиций.
Реализовать возможность удобной массовой правки цен в формате таблицы Excel и CSV
Реализовать возможность выгрузки и обратной загрузки товаров большого количества позиций для правки цен/описания через Excel, что бы после первой выгрузки можно использовать excel для редактирования позиций, прайс листа и т.д.
Простым языком:
Нам нужно сохранять файл формата экселя с данными: прайс/краткое описание/полное описание/цена/картинка или ссылка на картинку что бы можно было редактировать любой товар в таблице, далее импортировать этот файл обратно на сайт и что бы автоматически данные обновлялись в магазине. Так же что бы была возможность добавлять новые позиции товаров через эксель, что бы новые товары автоматически добавлялись так же в магазине.
У нас простой магазин, нету не вариативных товаров, атрибутов (типа цвет, размер и пр.)
У нас просто текстом, краткое описание, полное описание, цена и одна картинка
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