Выбор города на сайте

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На сайт барбершопа необходимо сверстать и добавить системы выбора города.  

При входе на сайт появляется окно: Ваш город Минск (Минск, если в городе, из которого зашел человек, нет филиала или город, откуда зашел человек, если в городе есть филиал )? -> 1) ДА 2) Выбрать город  

1) Если да, то человек остается на странице  

2) если "Выбрать город ", то разворачивается список городов, при клике на город в списке идет перенаправление на поддомен города.  

Пример: chopchop.me/  

Окна отрисованы. 

Оплата поэтапно либо в конце

8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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