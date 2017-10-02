Выбор города на сайте

На сайт барбершопа необходимо сверстать и добавить системы выбора города.

При входе на сайт появляется окно: Ваш город Минск (Минск, если в городе, из которого зашел человек, нет филиала или город, откуда зашел человек, если в городе есть филиал )? -> 1) ДА 2) Выбрать город

1) Если да, то человек остается на странице

2) если "Выбрать город ", то разворачивается список городов, при клике на город в списке идет перенаправление на поддомен города.

Пример: chopchop.me/

Окна отрисованы.

Оплата поэтапно либо в конце