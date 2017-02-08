Исправить работоспособность плагина formhandler на движке typo3

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Имеется сайт на typo3. 

Формы на сайте реализуются через плагин formhandler, 

но не срабатывает отправка письма на e-mail после заполнения формы. 

Необходимо исправить данный момент, 

чтобы администратору отправлялись письма с содержанием формы.

Ваши предложения по цене и срокам.

8 лет назад
ADVSecurity
Владимир 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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