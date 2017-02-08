Исправить работоспособность плагина formhandler на движке typo3

Нужна возможность массовой загрузки номенклатуры из exel таблицы в 1с Обязательное сопоставление полей и столбцов 1с-exel При загрузке нужно чтобы обновлялась инфа привязанная к id, если в таблице и уже существующей номенклатуре в ...