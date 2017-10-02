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Веб форма для ввода адресса
Форма на js
Форма работает по технологии ajax
Форма состоит из полей:
- Кадастровый номер, выпадающий список подсказок, валидация по схеме <:<две цифры="">:
цифр>:<:38:0011502:11681 При="" вводе="" символов="" <="" p="">
не по схеме, символы не вводятся, выскакивает подсказка (текст подсказки
напишем позже).
- Регион (субъект федерации). Выпадающий список с выбором из предложенных вариантов в ответ на поисковую фразу. Сохранить возможно
- Наименование объекта (ищем улицу, проспект, деревню, город и тд...)
- Первый уровень объекта.Тип объекта (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение объекта (номер дома, здания итд).
- Второй уровень объекта.Тип объекта (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение объекта (номер корпуса, номер строения,
- Третий уровень объекта.Тип объекта (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение объекта (литера, номер строения, здания
- Тип помещения (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение помещения.
- Иное описание местоположения (строка).
только предложенное значение
здания итд).
итд).
Форма при каждом изменении любого символа возвращает json по форме:
{"root":{"id_ib":"Тут ИД полученный при загрузки страницы","id_element":"Тут ИД полученный при загрузки страницы",
"cad_number":{"cad_number_input":"введенный кадастровый номер пользователем",
"cad_number_choice":"ИД выбранного номера из предложенных сервером"},
"region":{"region_input":"введенное имя региона пользователем",
"region_choice":"ИД выбранного региона из предложенных сервером вариантов"},
"location":{"location_input":"Введенное название пользователем",
"location_name_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером наименований",
"location_type_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером типов"},
"object_level1":{"object_level1_input":"Введенное название пользователем",
"object_level1_name_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером наименований",
"object_level1_type_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером типов"},
"object_level2":{"object_level2_input":"",
"object_level2_name_choice":"",
"object_level2_type_choice":""},
"object_level3":{"object_level3_input":"",
"object_level3_name_choice":"",
"object_level3_type_choice":""},
"room":{"room_input":"",
"room_name_choice":"",
"room_type_choice":""},
"note":"иное описание местоположения пользователем"}}
Для красивого отображения http://json.parser.online.fr/
На время погрузки с сервера у каждой строчки заполнения маленькая анимация загрузки. В значениях свойств *_choice передается ИД адресного
значения (не название улицы, а ее ИД например).
Ответ с сервера выглядит так (сервер в разработке, можно гибко изменять функционал):
{"root":{"id_ib":"Тут ИД полученный при запроса","id_element":"Тут ИД полученный при запросе",
"cad_number":[{"cad_number":"кадастровый номер",
"cad_number_id":"ИД ФИАС элемента"}],
"region":[{"region":"имя региона",
"region_id":"ИД ФИАС элемента"}],
"location":[{"location":"название адресса",
"location_name_id":"ИД ФИАС элемента",
"location_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],
"object_level1":[{"object_level1":"объект название первого уровня",
"object_level1_name_id":"ИД ФИАС элемента объекта перовго уровня",
"object_level1_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],
"object_level2":[{"object_level2":"объект название второго уровня",
"object_level2_name_id":"ИД ФИАС элемента объекта второго уровня",
"object_level2_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],
"object_level3":[{"object_level3":"объект название третьего уровня",
"object_level3_name_id":"ИД ФИАС элемента объекта третьего уровня",
"object_level3_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],
"room":{"room":"",
"room_name_id":"",
"room_type_id":""}}}
Если в предлагаемых вариантах адреса сервера более N количества элементов (например на
название, "ленина" найдено три деревни, пять улиц, десять площадей, один
город, шесть проспектов и тд.) то в верхней строчки предлагаемых
вариантов надпись "найдено более N вариантов, уточните запрос".
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