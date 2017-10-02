Веб форма для ввода адресса

Форма на js

Форма работает по технологии ajax

Форма состоит из полей:

Кадастровый номер, выпадающий список подсказок, валидация по схеме <:<две цифры="">: цифр>:<:38:0011502:11681 При="" вводе="" символов="" <="" p=""> не по схеме, символы не вводятся, выскакивает подсказка (текст подсказки напишем позже).

Регион (субъект федерации). Выпадающий список с выбором из предложенных вариантов в ответ на поисковую фразу. Сохранить возможно

только предложенное значение Наименование объекта (ищем улицу, проспект, деревню, город и тд...)

Первый уровень объекта.Тип объекта (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение объекта (номер дома, здания итд).

Второй уровень объекта.Тип объекта (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение объекта (номер корпуса, номер строения,

здания итд). Третий уровень объекта.Тип объекта (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение объекта (литера, номер строения, здания

итд). Тип помещения (выпадающий список по аналогии с пунктом 2). Значение помещения.

Иное описание местоположения (строка).

При загрузки страницы, строки формы авто заполнены значениями по умолчанию, полученными в массиве данных.

Форма при каждом изменении любого символа возвращает json по форме:

{"root":{"id_ib":"Тут ИД полученный при загрузки страницы","id_element":"Тут ИД полученный при загрузки страницы",

"cad_number":{"cad_number_input":"введенный кадастровый номер пользователем",

"cad_number_choice":"ИД выбранного номера из предложенных сервером"},

"region":{"region_input":"введенное имя региона пользователем",

"region_choice":"ИД выбранного региона из предложенных сервером вариантов"},

"location":{"location_input":"Введенное название пользователем",

"location_name_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером наименований",

"location_type_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером типов"},

"object_level1":{"object_level1_input":"Введенное название пользователем",

"object_level1_name_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером наименований",

"object_level1_type_choice":"ИД выбранного из предложенных сервером типов"},

"object_level2":{"object_level2_input":"",

"object_level2_name_choice":"",

"object_level2_type_choice":""},

"object_level3":{"object_level3_input":"",

"object_level3_name_choice":"",

"object_level3_type_choice":""},

"room":{"room_input":"",

"room_name_choice":"",

"room_type_choice":""},

"note":"иное описание местоположения пользователем"}}

Для красивого отображения http://json.parser.online.fr/

На время погрузки с сервера у каждой строчки заполнения маленькая анимация загрузки. В значениях свойств *_choice передается ИД адресного

значения (не название улицы, а ее ИД например).

Ответ с сервера выглядит так (сервер в разработке, можно гибко изменять функционал):

{"root":{"id_ib":"Тут ИД полученный при запроса","id_element":"Тут ИД полученный при запросе",

"cad_number":[{"cad_number":"кадастровый номер",

"cad_number_id":"ИД ФИАС элемента"}],

"region":[{"region":"имя региона",

"region_id":"ИД ФИАС элемента"}],

"location":[{"location":"название адресса",

"location_name_id":"ИД ФИАС элемента",

"location_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],

"object_level1":[{"object_level1":"объект название первого уровня",

"object_level1_name_id":"ИД ФИАС элемента объекта перовго уровня",

"object_level1_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],

"object_level2":[{"object_level2":"объект название второго уровня",

"object_level2_name_id":"ИД ФИАС элемента объекта второго уровня",

"object_level2_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],

"object_level3":[{"object_level3":"объект название третьего уровня",

"object_level3_name_id":"ИД ФИАС элемента объекта третьего уровня",

"object_level3_type_id":"ИД ФИАС элемента типов"}],

"room":{"room":"",

"room_name_id":"",

"room_type_id":""}}}

Если в предлагаемых вариантах адреса сервера более N количества элементов (например на

название, "ленина" найдено три деревни, пять улиц, десять площадей, один

город, шесть проспектов и тд.) то в верхней строчки предлагаемых

вариантов надпись "найдено более N вариантов, уточните запрос".