Подключить сбербанк эквайринг на сайт для пожертвований

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок221 просмотр

Нужен разработчик с опытом интеграции платежной кнопки сбербанк эквайринга на сайт.  

8 лет назад
kiamuspace
Андрей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров