Доработать PHP (+AJAX) проект.

Доброго здравия всем участникам!

Проект формирует данные и выдаёт их в xls формате. Проект рабочий, компактный, всего два раздела.

Эдак нужен умелец, который оперативно и своевременно перестроит алгоритм сайта:

- [PHP] формирование объемных xls перевести в крон-режим.

- [AJAX] сайт оживить, дабы данные подгружались автоматически, а не по кнопке F5.

Для работы:

- исходник (самопис + вывод страниц на smarty) + база на git.

- вводные данные и сформированную задачу.

На данный момент задачи разбиты на 2 этапа:

- оживление

- скрипт работает > 60 сек. - отправить на крон.

Нужен только такой мастер: надо- сделал. Готовы приступить сейчас - напишите пожалуйста об этом.