Доработать PHP (+AJAX) проект.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок204 просмотра

Доброго здравия всем участникам!

Проект формирует данные и выдаёт их в xls формате. Проект рабочий, компактный, всего два раздела.

Эдак нужен умелец, который оперативно и своевременно перестроит алгоритм сайта:

- [PHP] формирование объемных xls перевести в крон-режим. 

- [AJAX] сайт оживить, дабы данные подгружались автоматически, а не по кнопке F5.

Для работы:

- исходник (самопис + вывод страниц на smarty) + база на git.

- вводные данные и сформированную задачу.

На данный момент задачи разбиты на 2 этапа:

- оживление 

- скрипт работает > 60 сек. - отправить на крон.

Нужен только такой мастер: надо- сделал. Готовы приступить сейчас - напишите пожалуйста об этом.

AJAXGitPHP
8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад
$90
3 дня
Здоровски выполнил работу! Спасибо!
Очень грамотное ТЗ составлено. У меня не возникло ни одного вопроса!) Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад