Всем привет.

Требуется программная часть для сайта автоинструкторов.

Для дизайна и вёрстки уже есть дизайнер.

Сайт предполагается размещать на нескольких поддоменах (для нескольких городов), в связи с этим необходима возможность изменения множества настроек в соответствии с локацией.

На сайте будет три раздела - автоинструкторы, автошколы, статьи. Будут нужны три типа личных кабинетов (автоинструктор, автошкола, пользователь), из каждого типа кабинета можно будет создать своё объявление и разместить его только в соответствующий раздел сайта (автоинструкторы, автошколы. Пользователи только пишут камменты).

Размещение объявлений на сайте предполагается сделать платным, для чего предполагается использовать систему автоматической оплаты "Ордербро". Будет необходима возможность изменения настроек оплаты и сроков размещения, для каждой локации свои.

Для размещения объявлений на сайте будет необходим специальный "ротатор" с задаваемыми настройками (сроки размещения, места размещения, режимы работы (статический, ротатор, смешанный)). Ротатор предполагается для разных разделов и его вывод будет нужен в нескольких местах сайта (2 раза на главной + на внутренних страницах).

Кроме ротатора необходим будет поиск по нескольким задаваемым админом критериям и вывод автоинструкторов и автошкол в общем списке, в соответствии с рейтингом (потребуется балльная система рейтинга, прибавляющая баллы за время размещения на сайте и за оценочные положительные комментарии от пользователей).

Сайт должен будет быть очень быстрым, поэтому CMS не предлагать.

Подробное ТЗ имеется, вышлю по запросу.

Предлагайте свою стоимость, рассмотрю все варианты.