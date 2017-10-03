Доброго здравия всем участникам! Проект формирует данные и выдаёт их в xls формате. Проект рабочий, компактный, всего два раздела. Эдак нужен умелец, который оперативно и своевременно перестроит алгоритм сайта: ...
Требуется программная часть для сайта автоинструкторов
Всем привет.
Требуется программная часть для сайта автоинструкторов.
Для дизайна и вёрстки уже есть дизайнер.
Сайт предполагается размещать на нескольких поддоменах (для нескольких городов), в связи с этим необходима возможность изменения множества настроек в соответствии с локацией.
На сайте будет три раздела - автоинструкторы, автошколы, статьи. Будут нужны три типа личных кабинетов (автоинструктор, автошкола, пользователь), из каждого типа кабинета можно будет создать своё объявление и разместить его только в соответствующий раздел сайта (автоинструкторы, автошколы. Пользователи только пишут камменты).
Размещение объявлений на сайте предполагается сделать платным, для чего предполагается использовать систему автоматической оплаты "Ордербро". Будет необходима возможность изменения настроек оплаты и сроков размещения, для каждой локации свои.
Для размещения объявлений на сайте будет необходим специальный "ротатор" с задаваемыми настройками (сроки размещения, места размещения, режимы работы (статический, ротатор, смешанный)). Ротатор предполагается для разных разделов и его вывод будет нужен в нескольких местах сайта (2 раза на главной + на внутренних страницах).
Кроме ротатора необходим будет поиск по нескольким задаваемым админом критериям и вывод автоинструкторов и автошкол в общем списке, в соответствии с рейтингом (потребуется балльная система рейтинга, прибавляющая баллы за время размещения на сайте и за оценочные положительные комментарии от пользователей).
Сайт должен будет быть очень быстрым, поэтому CMS не предлагать.
Подробное ТЗ имеется, вышлю по запросу.
Предлагайте свою стоимость, рассмотрю все варианты.
Заявки фрилансеров
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