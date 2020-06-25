Калькулятор пакетов на поддоны. реализация на PHP + CSS3

У нас сайт без CMS, на PHP, точнее просто верстка с элементами PHP (смотрим приложение). На хосте активен только ПХП 7.4.

Надо сделать калькулятор пакетов на поддоны.

Калькулятор считает сколько пакетов зайдет на один или несколько поддонов выбранного размера.

Настойка:

1. Поддоны есть нескольких размеров, надо прописать в настройки калькулятора 7/9 размеров поддонов. Результат выдает калькулятор в дроп-даун.

2. Максимальный вес на один поддон 1000 kg(фиксированно). если больше - перекидываем на следующий поддон.

3. Параметры, которые задает клиент, не сохраняются.

4. реализация должна быть на PHP, без базы

5. Дизайн: Стили формы есть, прописаны ЦСС.

Как считается:

1. клиент выбирает размер поддона через дроп-даун

2. задает размеры, вес и кол-во пакетов

3. по клику на "ОК" калькулятор считает сколько полных поддонов надо и сколько пакетов войдет на последний поддон. Насчитывается также вес.

4. Пример: если клиент задает 3000 пакетов, по обьему проходит только 460 на один, то у нас: 6 полных поддонов и 1 на половину занят.

5. Опционально, но сильно желательно: ЦССом показываем как будет выглядеть пакеты на поддоне. См. в приложении схематично. Показываем 2 поддона: как выглядят полные и как выглядит один остаточный.

6. Функция распечатать заданные параметры с Логотипом страницы.

Смотрим Wireframe в приложении.