Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д. Сайт написан на wordpress, форма на Elementor
Калькулятор пакетов на поддоны. реализация на PHP + CSS3
У нас сайт без CMS, на PHP, точнее просто верстка с элементами PHP (смотрим приложение). На хосте активен только ПХП 7.4.
Надо сделать калькулятор пакетов на поддоны.
Калькулятор считает сколько пакетов зайдет на один или несколько поддонов выбранного размера.
Настойка:
1. Поддоны есть нескольких размеров, надо прописать в настройки калькулятора 7/9 размеров поддонов. Результат выдает калькулятор в дроп-даун.
2. Максимальный вес на один поддон 1000 kg(фиксированно). если больше - перекидываем на следующий поддон.
3. Параметры, которые задает клиент, не сохраняются.
4. реализация должна быть на PHP, без базы
5. Дизайн: Стили формы есть, прописаны ЦСС.
Как считается:
1. клиент выбирает размер поддона через дроп-даун
2. задает размеры, вес и кол-во пакетов
3. по клику на "ОК" калькулятор считает сколько полных поддонов надо и сколько пакетов войдет на последний поддон. Насчитывается также вес.
4. Пример: если клиент задает 3000 пакетов, по обьему проходит только 460 на один, то у нас: 6 полных поддонов и 1 на половину занят.
5. Опционально, но сильно желательно: ЦССом показываем как будет выглядеть пакеты на поддоне. См. в приложении схематично. Показываем 2 поддона: как выглядят полные и как выглядит один остаточный.
6. Функция распечатать заданные параметры с Логотипом страницы.
Смотрим Wireframe в приложении.
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