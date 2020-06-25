Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php Что именно надо сделать: 1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного ...
Голосовая отправка в форме как в месендждерах
Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д.
Сайт написан на wordpress, форма на Elementor
Заявки фрилансеров
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