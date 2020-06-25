Голосовая отправка в форме как в месендждерах

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Закрыт1 заявка800 просмотров

Нужно добавить в форму поле отправка голоса  как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д.

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Алексей
 
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