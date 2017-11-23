Нужно что бы люди заходили на сайт, авторизовались У них выводится несколько полей. В одной из них уникальное слово(example), которая в дальнейшем должна стать субдоменом. Пример example.domen.ru Второе поле для ссылки пользователя. В котором позже после ввода example.domen.ru переведет ...