Необходимо создать скрипт лото, пользователи регистрируются. Пополняют счет, участвуют в розыгрыше. И получают часть от призового фонда. Победители выявляются рандомно 15% из всех участников. Формулу распределения я покажу.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
сайт https://almaclean.kz/Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать CMS на фреймворках Laravel или Yii интерактивной карты. (Можете предложить более лучший вариант) Функционал: На главной странице будут отображаться свободные и занятые местности. То есть человек заходит на сайт и выбирает землю для своих проектов(Строительство, лесопосадки, выращивание ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д. Сайт написан на wordpress, форма на Elementor Вебформа находится тут http://control.akvilon.kz/Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д. Сайт написан на wordpress, форма на ElementorВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно сделать логотип для газеты Shamshyraq для школьной газеты. Переводится с казахского как "Маяк". желательно сделать более округленным. Логотип должен быть уникальным. Сразу вставляйте ваше портфолио. Логотип должен быть в 7ми угольнике со святящимся объектом похожим на маяк ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется логотип, нужно будет его улучшить, сделать объемным, сделать цвета более современными. Логотип на 1 странице справа сврхуЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно что бы люди заходили на сайт, авторизовались У них выводится несколько полей. В одной из них уникальное слово(example), которая в дальнейшем должна стать субдоменом. Пример example.domen.ru Второе поле для ссылки пользователя. В котором позже после ввода example.domen.ru переведет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать скрипт геологической карты для Казахского народа Пример есть на фото В скрипте должны следующие функции - Регистрация - Добавление данных пользователем - Приближение и отдаление - Админ панель - Рекламный блок базу можно взять с сайта https://www.elim.kz/ все меню и под менюСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Скрипт должен работать примерно так http://nomer.tele2.kz/ Должна быть регистрация У пользователей должна быть возможность добавлять номера для продаж Сортировка номеров как на сайте http://nomer.tele2.kz/ СМС подтверждение продаваемых номеровСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать авторизацию через соц сеть вконтактеВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать скрипт "Биржа мобильных номеров" Примеры: http://nomer.beeline.kz/ru/Numbers https://store.kcell.kz/ru/numbers/ http://nomer.tele2.kzВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад