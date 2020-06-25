Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php Что именно надо сделать: 1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного ...
Парсинг из 1С в Opencart 3
Приветствую, нужен парсинг товаров из 1С в магазин на Opencart 3 (Ocstore 3).
Именно есть доступ в 1С, выгрузки из 1С в виде файла нет.
Товаров немного, около 1000.
Есть опции, картинки, цены и т.п.
Пример товаров - aqua.dsolo.ru/product-category/podvodnaya-ohota/
Выгрузка - разовая.
Синхронизация не требуется.
Ищу только профа, с положительными отзывами и серьезным опытом работы именно в плане парсинга и переноса данных. Надо перенести всё аккуратно, точно и грамотно, в соответствии со всеми спецификациями Opencart, чтобы опции - в опции легли, характеристики - в атрибуты, картинки в такие же папки и т.п.
Пишите ориентировочную цену и срок.
Оплата на яндекс кошелек или по безналу в росс. рублях.
Это нужно моему знакомому, непосредственно владельцу магазина.
То есть вашу заявку я адресую ему, вы уже сами договоритесь насчет оплаты, сроков, гарантий и т.п. Там серьезный человек, фирма-производитель, проблем с оплатой не будет.
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