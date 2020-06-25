Парсинг из 1С в Opencart 3

Приветствую, нужен парсинг товаров из 1С в магазин на Opencart 3 (Ocstore 3).

Именно есть доступ в 1С, выгрузки из 1С в виде файла нет.

Товаров немного, около 1000.

Есть опции, картинки, цены и т.п.

Пример товаров - aqua.dsolo.ru/product-category/podvodnaya-ohota/

Выгрузка - разовая.

Синхронизация не требуется.

Ищу только профа, с положительными отзывами и серьезным опытом работы именно в плане парсинга и переноса данных. Надо перенести всё аккуратно, точно и грамотно, в соответствии со всеми спецификациями Opencart, чтобы опции - в опции легли, характеристики - в атрибуты, картинки в такие же папки и т.п.

Пишите ориентировочную цену и срок.

Оплата на яндекс кошелек или по безналу в росс. рублях.

Это нужно моему знакомому, непосредственно владельцу магазина.

То есть вашу заявку я адресую ему, вы уже сами договоритесь насчет оплаты, сроков, гарантий и т.п. Там серьезный человек, фирма-производитель, проблем с оплатой не будет.