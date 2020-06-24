Тикток чекер хештегов на кол-во

У меня есть большой список хештегов, хочу посмотреть частотность этих хештегов,

эта инфа выводится в поиске тиктока, если набрать любой ключевой запрос.

выводится инфа в формате #тиктокключ - 104к или 5м или 1B или просто 103 просмотра например.

нужен чекер, в который я загружаю список хештегов

аля

tiktokаккаунт

аккаунты

tiktokфакты

tiktokchallenge

любоеключевоеслово

жму кнопку, на выходе получаю ексель файл или csv

где в 1 колонке эти же слова, а во второй количество просмотров.

список нужно чтобы сам фильтровался еще по убыванию (от макс к мин).

сверху самые просматриваемые хештеги.

например

tiktokchallenge;8500000000

аккаунты;3000000

tiktokфакты;8006

tiktokаккаунт;1835

либо

tiktokchallenge;8.5B

аккаунты;3M

tiktokфакты;8006

tiktokаккаунт;1835

они там сокращают 3000000 до 3М, если нельзя получить полное числовое значение (3000000),то хотя бы так сделать 3М.