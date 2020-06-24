Создать вспылающий апаптивный блок для баннеров

Необходимо создать для мобильной версии сайта адаптивный и кроссбраузерный вспылающий блок для баннеров. Желательно, с минимальным JS кодом и без использования сторонних библиотек, не считая библиотеки jquery и cookie.

Необходимые параметры:

- Запись в куки, чтобы была возможность выставить частоту показов, например: раз в сутки.

- Выставить количество секунд, после которых бы блок запускался при заходе на сайт.

- Выставить количество секунд. после которых блок бы автоматически закрывался.

- Закрытие блока по кнопке и клику по overlay.

Если необходимо, покажу четкий пример того, что хочу. Предлагайте цены, задача очень простая и быстрая.