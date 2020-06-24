Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса (лендинг уже готов) Инструкция есть https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/Create.html Заказ срочный. Ждем ответственных исполнителей. Если есть вопросы - пишите, обо всем договоримся
Создать вспылающий апаптивный блок для баннеров
Необходимо создать для мобильной версии сайта адаптивный и кроссбраузерный вспылающий блок для баннеров. Желательно, с минимальным JS кодом и без использования сторонних библиотек, не считая библиотеки jquery и cookie.
Необходимые параметры:
- Запись в куки, чтобы была возможность выставить частоту показов, например: раз в сутки.
- Выставить количество секунд, после которых бы блок запускался при заходе на сайт.
- Выставить количество секунд. после которых блок бы автоматически закрывался.
- Закрытие блока по кнопке и клику по overlay.
Если необходимо, покажу четкий пример того, что хочу. Предлагайте цены, задача очень простая и быстрая.
Заявки фрилансеров
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