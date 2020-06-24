Доработать сайт согласно ТЗ от СЕО-специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки547 просмотров

Работа с самописным сайтом

decorazzio.com

Требования: Обязательно: PHP, MySQL, JS, CSS3, HTML5, Git, ООП.Желательно: Sphinx, Micro framework LimonadeЕсть файл с ТЗ, все задачи ведутся в Битриксе - где фиксируется срок/комментарии/время и тдhttps://docs.google.com/document/d/1RLgkpt7qWsMULqLZjuOUXxEFyV_N1FE2E2kuM4P0gZQ/edit?usp=sharing

Цена указана для примераНужно выбрать задачу и обсудим по ней сроки и стоимость

Желательно быть в Киеве либо быть очень хорошим в удаленной коммуникации

Обсуждаем вначале все голосом, далее все в письменном виде

GitHTMLJavaScriptMySQLPHP
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