Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса (лендинг уже готов) Инструкция есть https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/Create.html Заказ срочный. Ждем ответственных исполнителей. Если есть вопросы - пишите, обо всем договоримся
PHP Laravel + парсинг. Обновление на проекте.
Есть готовый работающий проект: Z11.live. Сам сайт написан на Larvel. Необходимо дописать несколько заданий. ТЗ в прикрепленном файле.
Нужен middle-программист с опытом работы с laravel и парсингом.
Основные моменты:
Но проекте есть постоянный программист, который всегда поможет и подскажет, но который переходит на другой наш проект и времени доделывать эти задания не будет. Но он всегда на связи и всегда поможет.
Мы работаем в скайпе, т.е. возможность созвонится и общаться голосом обязательна. Это экономит прорву времени.
Мы работаем через гит. Знания гита на базовом уровне обязательно.
Мы ожидаем что вы не будете использовать готовые примитивные решения и что вы понимаете что проект делается для людей т.е. УДОБНОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА тоже очень важна. Ожидаем, что вы осознано подходите к выполнению задания, вчитываетесь и пытаетесь понять логику, работа на «отмахнись» не прокатит.
«Схема» работы простая – оценка в часах (и деньгах) задания – предоплата (размер зависит от профиля на фриланс сайтах) – выполнение ( каждые 2 дня коммит того, что сделали) – доплата.
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: Фраза «У МЕНЯ ВСЕ РАБОТАЕТ НА ЛОКАЛКЕ, Я НЕ ЗНАЮ, ЭТО ЧТО-ТО У ВАС» у нас ТАБУ. Все должно работать на основном сайте, если что-то не работает или работает не правильно – нужно доделать/переделать. Мы 24/7 на связи, так что в любой момент можно уточнить как логику, так и тех. моменты.
Все правки или задания, которые не были указаны в ТЗ оплачиваются отдельно в почасовой оплате. Начальный рейт 8-10$/час. Это 1500$/мес, обычная зп мидла, при условии – что мы всегда поможем – поправим, если что не так. Мы адекватно и с пониманием относимся к тому, что вы приходите на новый проект. Будет предоставлено время (4-5 часов) что бы просто «въехать» в проект. Все настройки «окружения» поможет сделать наш программист.
Преимуществом будет: знание доты 2, знание украинского/английского языков на уровне понимания. Умение сверстать (поправить) какие-то базовые вещи. Умение в фотошоп на примитивном уровне (поменять цвет заглушки например).
Скидывайте свой рейт/свои работающие проекты, свой опыт. Оцените, пожалуйста, задания в ТЗ (Дизайн и верстка будут предоставлены!). Будем рады с вами поработать. Проект разовый, но посмотрим, как сработаемся.
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