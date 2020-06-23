Задачи по самописному проекту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки625 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать задачи по рассылке, а также 11 пунктов по доработкам. 

5 лет назад
dimatutin
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

Мелинэ
 
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Дмитрий
 
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