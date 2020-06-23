Здравтствуйте! Есть скрипт symphony 3.2, нужно сделать передачу сущностей для различных пользователей. Используем FosUserBundle. Нужен человек умеющий с этим работать для решения небольших задач.
FE разработчик на VUE.js, для Маркетплейса продажи файлов
Нужен разработчик для переведение HTML кода портала в компоненты на VUI.js
Проект:
- Маркетплейс по продаже файлов с социальным функционалом
Ссылку на проект скину в ЛС.
От вас жду фрагменты когда ваших работ и рейт.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Приветствую коллеги! Необходимо внести правки на сайт разработанный на CMS CodeIgniter. Конкретно добавить поля в админской части и изменить некоторые действия во фронте. Работа на PHP только. Детали и сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется внедрить второй язык (английский) на сайт CMS OpenCart 2.1.0.1 На выходе я должен получить сайт готовый для наполнения английскими материалами (контент уже готов). Возможность, автоматически показывать английскую ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать существующий интернет-магазин по макету-структуре. Существующий магазин на Opencart 2.3 с уникальным шаблоном. Корзина и личный кабинет убирается. Переделке подвергается главная страница, верхнее меню, и страница категорий товаров. Макет-структуру и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1500
Необходимо переделать дизайн сайта согласно ТЗ на Yii фреймворк. Разработка веб-дизайна сайта не требуется. Требуется разработка и реализация строго по ТЗ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно внести несколько финальных правок в верстку и бэк сайта на yii2 Оставляйте ТЕЛЕГРАМВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт принимает платежи... есть система движения денег. нужно отрегулировать движение денег внутри сайта. 1. Сайт берет за обслуживание %. Заморозка средств при гарантийный сделке включена. 2. Вы можете ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый скрипт сайта знакомств. нужно доработать, допилить. В частности сделать возможным добавлять контент (статьи) на главную страницу, блог. Также нужно переделать фильтр поиска анкет. и другие доработки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
1. При клике на кнопку заказать звонок, открывается в новом окне, а не модальном 2. Страницы НЕ каталога svoiamebel_точка_ru/auxpage_kak-zakazat/111111 не отдают 404 ошибку если исправите возможно будет дополнительное задание - организовать сравнение товаров ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад