FE разработчик на VUE.js, для Маркетплейса продажи файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки632 просмотра

Нужен разработчик для переведение HTML кода портала в компоненты на VUI.js 

Проект:

- Маркетплейс по продаже файлов с социальным функционалом

Ссылку на проект скину в ЛС.

От вас жду фрагменты когда ваших работ и рейт. 

Спасибо.

HTMLVue.js
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DarkStaLkeR
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