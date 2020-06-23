FE разработчик на VUE.js, для Маркетплейса продажи файлов

Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) ...