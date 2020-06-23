Движение денег внутри сайта

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Сайт принимает платежи... есть система движения денег.

нужно отрегулировать движение денег внутри сайта.

1. Сайт берет за обслуживание %. Заморозка средств при гарантийный сделке включена.

2. Вы можете переводить деньги внутри сайта другим пользователям бесплатно.

3. Вы можете выводить средства со своего аккаунта в любое время, и сайт не задерживает отправку средств. Сайт за это ничего не берёт.

4. В случае Арбитража сайт за решение спорного вопроса взыскивает со спорной суммы 10%.

Эти правила открываются так же при нажатии на ввод средств.... ок.... и после этого открываются платёжки.

Кнопка: вывод средств.

Админ участвует только в вопросах арбитража. При поступлении средств % вычитаются автоматически на Счёт сайта при этом в строке поступления суммы написано что % сайт взял за обслуживание.

Можно сразу перевести деньги за гарантийную сделку... и вариант: со своего аккаунта.

Заказчик и исполнитель взаимно соглашаются, что сделка гарантийная.

Если не гарантийная, то заказчик может сам перевести деньги за работу со своего аккаунта.

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