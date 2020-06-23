Корректировки на WordPress

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок406 просмотров

Необходимо выполнить ряд работ на WordPress на сайте с онлайн оплатой. Желательно знание плагина lms. Ну и понимание html в целом без него вряд ли справитесь.

HTMLWordPress
5 лет назад
jonson4444
Евгений 
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